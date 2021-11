Ogier avaldas kahetsuse, millele ta vahel mõtleb

«Soovin nautida aega oma pojaga rohkemat kui midagi muud, naisega ka,» tunnistas Ogier. «Elus on kõige jaoks aeg ja ma pole veel nii vana, nii et ma vahel kahetsen otsust mitte täielikult lõpetada, sest väga varsti pean juba Monte Carlo jaoks valmistuma ja see ei tee mind väga õnnelikuks,» tunnistas kaheksakordne maailmameister.