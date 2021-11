Argentina tipptreener loobuks Messi ja Neymari juhendamisest, et liituda Manchester Unitediga

Mitmel korral varasemalt Unitediga seostatud Pochettino ei soovi enam võimalusest ilma jääda. Sestap ei kavatse argentinlane oodata hooaja lõpuni, et Unitediga liituda. Ta on Inglismaa meedia sõnul andnud PSG-le enda soovidest ka teada.

Kuigi praegu võiks tunduda see üsna lootusetuna, kuna käimas on hooaja tähtis faas, siis ka PSG sooviks peatreenerit vahetada. Kuigi tulemused on olnud Pochettino käe all korralikud, siis on PSG Katari omanikud soovimas näha Prantsusmaa tippklubi juhendajana Zinedine Zidane.