Vaktsineerimata Müncheni Bayerni mängumehed peavad loovutama osa palgast

Kõik ei piirdu aga ainult meeskonnast eemal olemisega. Nimelt otsustas Bayerni juhtkond, et mängudest ja treeningutest eemale jäämisi hakatakse trahvima. Sellest anti ka mängijatele varasemalt teada ning nüüd on see hetk kätte jõudnud.

«Mängijad, kes pole end vaktsineerida lasknud, teadsid, et selline risk on olemas. Kindlasti on see oluliselt suurem risk kui vaktsineeritud jalgpalluritel, et see on inimeste vaba valik,» sõnas Bayerni peatreener Julian Nagelsmann.