Toyota kahe MM-tiitlini juhtinud Latvala teenis uue lepingu

Latvala sai ameti endale, sest Tommi Mäkinen otsustas ametist möödunud hooaja lõpus loobuda. Kuna kõik läks hästi, õnnestus tal välja teenida leping ka järgmiseks aastaks. «Leppisime kokku, et asjad jätkuvad järgmisel aastal samamoodi. Pärast MM-tiitli võitmist on ikkagi hämmastav jätkata,» ütles Latvala Iltalehtile.

Tema sõnul pandi allkirjad lepingupikendusele alla enne Monza rallit. «Polnud palju üle läbi rääkida. Asjad on niigi juba selgelt paigas. Järgmisel hooajal jätkame samade põhimõtete alusel,» tunnistas tiimijuht, et suuri muudatusi meeskonnas ei toimu.

Tuleval aastal võetakse MM-sarjas esimest korda kasutusele hübriidmootoriga autod ja seetõttu on tiimide jaoks uue hooaja osas palju teadmatust. «Meil on seljataga suurepärane aasta ja nüüd tulevad uued autod ja seetõttu on ees tundmatust. Me võitsime minu esimesel hooajal tiimijuhina tiitli ja see annab mulle hooaja eel enesekindlust,» lisas Latvala.