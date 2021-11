Hyundai järgmise aasta auto erineb pea täielikult sellest, mida seni on nähtud

Ralliportaal Dirtfish kirjutas, et Hyundai hakkab õiget versiooni järgmise aasta autost testima alles sel nädalal ja see erineb pea täielikult autost, mida seni meediale on näidatud.

Itaallane tunnistas, et kui M-Spordist osteti üle tehniline direktor Christian Loriaux, siis talle anti puhas paber. Kuigi Loriaux möönis, et auto arendamine võib minna kalliks, siis Adamo vastas talle: «Sinu töö on auto võitma panna, minu inimestele asju õpetada, aidata mul asju ümber organiseerida. Minu töö on leida raha, et seda teha saaks. Sina tee oma tööd ja mina enda oma.»