Jalgpalli MMi telgitaguseid uurima läinud Norra ajakirjanikud pisteti Kataris selgitusteta pokri

Esialgse plaani kohaselt pidid Ekeland ja Ghorbani tagasilendu alustama pühapäeva öösel, et esmaspäeva hommikul kodumaal maanduda. Vahetult enne seda pisteti nad aga selgitusi jagamata pokri. Vanglas veedeti 32 tundi.

Nii kirjamehelt Ekelandilt kui ka fotograafilt Ghorbanilt konfiskeeriti ajutiselt kõik töövahendid. Kui nad teisipäeva hommikul vabastati, ütles politseinik vaid: «Siin on teie pagas, seal on uks, palun.»

«Olukord on keeruline. Varsti arutame NRKga asja. Seejärel avame juhtunut juba detailsemalt,» sõnas Ekeland. Ta on viimastel aastatel Katari MMist palju kirjutanud, enamasti kritiseerivalt. Koos Ghorbaniga on ta sel teemal ka mitu korda lähetustel kajastanud.