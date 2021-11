FIA vabatahtlike ja ametnike komisjoni auhinnakomitee teatas, et tänavu esitati konkursile arvukalt kõrgetasemelisi kandidaate. «Igaüks neist on omal alal väga asjatundlik ja kõik nad on pühendunud mootorispordile. Valikut teha oli väga keeruline. Hindame kõrgelt Liis Maarandi tööd ja tunnustame teda kui FIA aasta parimat sekretäri,» teatas auhinnakomitee.