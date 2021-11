Florakad tiheda graafiku taha peitu ei poe, kogenud mängumees lubas viilijad liistule tõmmata

«Jalgpalluri elu käib üks mäng korraga. Siin ei ole mõtet rääkida järgmisest mängust, kui sa ei võta eelmist mängu,» ütles Kallaste mängueelsel pressikonverentsil. «Siin ei olegi mõtet rääkida Levadiast või Paidest. Praegu on Partizan. Sellele keskendume, teeme tööd, mängivad need, kes mängivad ja nad annavad kõik endast. Kui mina näen kedagi, kes läheb sinna viilima, siis vaatame edasi pärast selle poisiga.»

Flora on neljast kohtumisest teeninud kaks viigipunkti ning on neljaliikmelises alagrupis kolmandal kohal. Liider on kümne punktiga Gent, Partizan on seitsme punktiga teine.