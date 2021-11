Eesti saadab pakaselisele Ruka MK-etapile kümmekond sportlast

Murdmaasuusatamises on reedel kavas klassikasprindid, laupäeval naiste 10 km ja meeste 15 km klassikasõidud ning pühapäeval samad distantsid jälitussõiduna vabatehnikas.

«Soomes Rukal toimuvale traditsioonilisele FIS-i murdmaasuusatamise MK 40. juubelihooaja avavõistlusele sõidavad maailma parimad võistkonnad ja sportlased. Ruka MK on 2022. aasta veebruaris Pekingis toimuvateks taliolümpiamängudeks valmistumisel ka Eesti murdmaasuusatamise koondisele vormi testimiseks ainuõige koht,» ütles Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise alajuht Ave Nurk pressiteate vahendusel.

«Isiklikult ei näe muret selles, kui keegi veel ei tee hooaja alguses märkimisväärseid tulemusi, sest hooaja tervilik perspektiiv on planeerida vormi teravik taliolümpiamängudeks ja loodan, et see nii ka läheb,» ütles Teppan.