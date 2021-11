M-Sport tõstab järgmise WRC-hooaja avaetapil panuseid

Praegu on M-Spordil leping 2022. aastaks sõlmitud Craig Breeni ja Gus Greensmithiga. Sisuline kokkulepe on ilmselt ka Adrien Fourmauxiga, kuid ametlikult pole veel välja hõigatud, mitmel MM-etapil prantslane Rally1-auto rooli pääseb. Tiimipealik Rich Millener andis aga mõista, et nende eesmärk on Monte Carlos rajale lasta neli uut ralliautot.

«Meie plaan on valmis saada neli Rally1-autot. Samas pole kõik meie sõitjad veel kindlad,» vihjas Millener rallit.fi’le antud intervjuus, et meeskonnal on veel uudiseid varuks. «Me pole seda ametlikult teatanud, kuid neli autot on meie plaan. Kui see ei õnnestu, siis saame ühe auto valmimise lükata kaugemasse tulevikku.»