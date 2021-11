Vene suusatähtede keeruline olukord: sportlased on küll vaktsineeritud, ent Sputnikuga, mida Euroopas ei tunnustata

Nimelt on enamik Venemaa koondislased koroona vastu vaktsineeritud Sputnikuga, mida Rahvusvaheline suusaliit (FIS) küll tunnustab, kuid Euroopa Liit mitte. Sellest tulenevalt tuli Venemaa suusaametnikel täita tundide viisi pabereid, et Soome neid ikkagi – sportlastele eksisteerib spetsiaalne erand – riiki sisse laseks.

«Lõpuks vajasime me siinsete korraldajate kutset, mis tõestas, et me tohime riiki treenima ja võistlema tulla. Kutsel pidid olema välja toodud kõik nimed, kes Soome tulla tahtsid. Lisaks tuli meil seejärel näidata oma vaktsiinipasse,» avas Venemaa koondise peatreener Markus Cramer tausta, kes on ise vaktsineeritud Johnson & Johnsoniga, mis on Soomes ja Euroopa Liidus aktsepteeritud.