Norras urineeris ja sülitas fänn tribüünidelt fotograafi pihta

Tegelikult ei saanud piltnik sealjuures õigupoolest arugi, mis tema suunas lendas ja teda tabas. «See juhtus avapoolaja lõpus, kui tundsin, et miski tabas mu õlga. Arvasin, et see on lihtsalt snus'i-karp, sest seda on ennegi juhtunud,» jätkas Teigen, kes sai alles poolajal politsei käest teada, et tema õlal on suur süljelärakas.