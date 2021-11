BLOGI ⟩ Eesti korvpallikoondis alistas võõrsil Saksamaa!

Seitse sekundit enne lõppu viskas Sengfelder 66:67. Eesti võttis seejärel aja maha ning küljeaudist palli mängu pannes tegi Patrick Heckmann Kristian Kullamäele ebasportliku vea. Tagamees tabas kahest kaks ning tänu ebasportlikule veale jäi pall Eestile. Sakslased üritasid küll viga teha, ent see ei õnnestunud.

Muide, Eesti ega Saksamaa ei läinud kohtumisele vastu täisrivistuses. Meie poolt olid puudu näiteks muidu ilmselt algviisikusse kuulunud ääremängija Janari Jõesaar ja tsenter Maik-Kalev Kotsar, kes mängivad saatuse tahtel klubikorvpalli just Saksamaal, kuid jäävad novembrikuistest koondisemängudest eemale vigastuse tõttu.

Saksamaa seis oli keerulisem, kuivõrd nende tipud mängivad NBAs ja Euroliigas, millest esimese mängijad ei saa hooaja sees koondisi kindlasti aidata, tohutult keeruline on see ka Euroliiga palluritele. Kui mõnikord on neil võimalik rahvusesindusele appi tõtata, siis näiteks täna käisid Euroliigas väljakul kaks Saksamaa klubi Berliini Alba ja Müncheni Bayern, kust oleks koondis saanud ohtralt vajalikku lisajõudu.