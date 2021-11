Eesti Poksiliidu kodulehel avaldatud uudist medalivõidust illustreerib foto, millelt vaatavad vastu nii koondislaste kui ka nende treeneri Albert Starikovi rõõmsad näod. Kaks poksijat hoiavad rusikaid püsti, nagu võitlusspordis tihti tavaks, ent kolmanda ilme on märksa tõsisem. Ka tema kehakeel erineb teistest: sportlase käed püsivad külgedel. See on koondise edukaim liige, 17-aastane medalivõitja Vinogradov.