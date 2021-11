Hiilgava väravasöödu andnud Poom: siinkohal võib kiita peatreenerit

«Olin langenud natukene madalamale palli küsima. Siinkohal võib kiita peatreenerit, kes karjus, et pane diagonaal. Vaatasin paremale ja nägin Millerit kasti liikumas. Tegin otsuse sööta, see läks kohale ja Miller lahendas ilusti ära. Mulle meenutas see värav Robin van Persie MMil löödud väravat,» rääkis Poom.