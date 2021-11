«Aga seda enam see näitab võistkonna… sisu – just, Soome sisu, see on õige sõna! –, et võitlesime lõpuni ja saime võidu kätte.» See tsitaat kuulub loomulikult Eesti korvpallikoondise soomlasest peatreenerile Jukka Toijalale pärast Saksamaa üle saadud 69:66 võitu.