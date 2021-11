Saksamaa korvpallijuht: meie uuenenud koondis on veel krobeline

Saksamaa korvpalliliidu asepresident Armin Andres toetas peatreener Gordon Herbertit ning tõi välja, et koondisesse ei kuulunud seitse NBAs mängivat pallurit ja Euroliiga klubide Berliini Alba ja Müncheni Bayerni mängijad. «Kindlasti polnud see lihtne. MM on meie jaoks väga oluline, ütleme, et kohustuslik,» ütles Andres.