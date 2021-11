Autsaiderite koondis – äpp, mis tahab murda jalgpalli alustalasid

Mitte miski ei anna märku, et külalisvõistkonnal puudub koduväljak ja 11 mängijat said esimest korda kokku alles 48 tundi tagasi. Neid ühendab mobiiliäpp Tonsser, kuhu saavad ennast kirja panna jalgpallurid, kes on suurklubide radarilt välja jäänud.

PSG ja Tonsseri matši näol oli tegemist eksperimendiga, millesarnast polnud varem nähtud. Pariislaste šokiks lõppes kohtumine 1:1 viigiga ning see andis äpi ja ula peale jäänud palluritest tiimi loojatele indu juurde. Ettevõtmise autoriteks on taanlased Simon Hjære ja Peter Holm, kes uskusid, et maailmas on ripakile jäetud piisavalt talente, kellest saab vormida meeskonna, mis kannatab võrdlust omaealiste maailma koorekihiga.