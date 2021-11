MM-valikturniiri ilu ja valu: valitsev Euroopa meister ja Ronaldo juhitud Portugal üheskoos MM-ile ei pääse

Esimest korda on MMile pääsemiseks vaja play-off voorus võita kaht koondist. Nõnda võib oodata väga suuri vastasseise.

Venemaa läheb vastamisi Robert Lewandowski ja Poolaga ning teine paar selles grupis on Rootsi ja Tšehhi.

Kõige teravam on kindlasti olukord C-grupis. Selles loositi esmalt vastamisi Itaalia ja Põhja-Makedoonia ning teise paari moodustavad Portugal ja Türgi. Nõnda on selge, et kindlasti ei näe järgmise aasta MMil üheskoos valitsevat Euroopa meistrit Itaaliat ja Portugaliga ihaldatud tiitlit jahtivat Ronaldot.