Manchester United palkas uue peatreeneri, Jürgen Klopp: halb uudis kõikidele konkurentidele

Unitedi suurima rivaali Liverpooli sakslasest peatreener Jürgen Klopp arvas, et nüüd peaksid kõik meeskonnad Inglismaal Manchesteri tippklubi veelgi rohkem kartma. «Kahjuks saabub Inglismaale üks väga hea treener. United hakkab kindlasti olulisemalt organiseeritumalt tegutsema ja see pole konkurentidele hea uudis,» lausus Klopp.

«Ta on väga hea inimene ja suurepärane treener. Tal on väga palju kogemusi ja seda näitavad ka tulemused. Tal on õnnestunud kahe Saksamaa klubiga tulla täielikust madalseisust tiitlisoosikuks. Neid oskusi pole mitte just paljudel jalgpallimaailmas.»