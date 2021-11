Tänak või Kontaveit? Rallispordis hakatakse sarnaselt tennisele pidama maailma edetabelit

Uuest aastast käima tõmmatavas pingereas Global Rally Ranking (GRR) lähevad arvesse nii ülemaailmsed, riiklikud kui ka regionaalsed tulemused. Suurematelt võistlustelt teenitakse rohkem, väiksematel mõõduvõttudelt vähem punkte. Kui tennises kuulutatakse edetabel välja igal esmaspäeval, siis rallis hakkab see olema kolmapäeviti.

Eraldi tabelisse paigutatakse nii sõitjad kui ka kaardilugejad. Otsest preemiat teatud koht ei too. FIA peamine eesmärk on luua parem ülevaade rallisportlaste tasemest.

«GRR aitab paremini välja tuua erinevate pilootide ja kaardilugejate saavutusi. See tõstab ala ka rahvusvaheliselt rohkem esile. Tahame luua kauakestva süsteemi, mis aitaks igal tasemel ralliperet ühendada,» selgitas FIA ralliosakonna juht Yves Matton.

«See on oluline, sest enamik võistleb Rally2 (R5) tasemel autodega ja erinevatel mõõduvõttudel. Ralli on üks vähestest aladest, kus on ka amatööridel võimalik tipptegijatele vastu saada ja end nendega võrrelda.»