Näidispoomine olümpiahooajal: kahevõistluse valitseja jäeti MK-etapil põhivõistluselt välja

See tähendab, et mõlema jaoks on tänane võistluspäev lõppenud. Kvalifikatsioonis oli tarvis 56 kahevõistleja konkurentsis jõuda 50 parema hulka.

«Kas see just paanikat tekitab, aga kindlasti see Norra koondisele ei meeldi. Hooaja alguses number üks sportlase diskvalifitseerimine räägib päris palju. Eks ta näidispoomine ole. Tore näha, et kombega ei saa enam lollitada. See loob tingimused selleks, et sportlased saaksid hüppemäel võrdsetel tingimustel võistelda,» ütles endine Eesti kahevõistleja ja suusahüppaja Kaarel Nurmsalu Postimehe otseülekandes.