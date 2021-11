Endine suusaäss kritiseeris Andrus Veerpalut: milline isa annab dopingut pojale, kes on s**t suusataja!?

Teema algas sellest, et mõned nädalad tagasi Olosel peetud esimese lume võistlusel osales sprindis 19-aastane Anders Veerpalu. Kershaw tunnistas, et Veerpalu nimel on dopinguskandaalide tõttu suusamaailmas küljes väga halb maine.

«Ma ei taha teda (Andersit) sildistada, aga kahtlused on õhus. Andruse üks poeg [Andreas Veerpalu] jäi keelatud ainetega vahele, nüüd näeme võistlemas tema nooremat poeg, kes pole vahele jäänud. Mis sa sellest arvad?» uuris Kershaw vestluspartner, ajakirjanik Nat Herz.

«Minu jaoks on see mõistmatu. Andrus Veerpalu poeg jäi 2019. aastal vahele veredopinguga. Ja kes ta sellele teele viis? Tema isa! See on pöörane. Milline isa annab dopingut pojale, kes ei oska (sucks - otsetõlkes imeb) suusatada?!» imestas Kershaw.

«Vähemalt vana Veerpalu oli tugev. Ta on mitmekordne olümpiavõitja ja maailmameister. Ta küll pettis, aga oli ka piisavalt tasemel, et võita. Aga lihtsalt ütlen, et see ei õigusta keelatud võtete kasutamist.»

2011. aasta paarissprindi MM-tšempion jätkas: «Aga tema poeg oli lihtsalt häkker ja veel s**al tasemel! Kasutada veredopingut ja ikka 40 parema hulgast välja jääda on päris hullumeelne. Aga Andrus ja tema treener [Mati Alaver] seadsid kogu selle süsteemi üles.»