Premium liiga pronksmedali võitnud Paide Linnameeskond vahetab peatreenerit

Zahovaiko viide aastasse mahuvad amatöörvõistkonna kasvamine profimeeskonnaks, Paide Linnameeskonna areng Eesti tippklubiks, eurosarja jõudmine ning mitmete välismängijate arendamine ja nende üleminekud tugevamatesse liigadesse.

Zahovaiko juhendab Paide Linnameeskonda peatreenerina nii eeloleval pühapäeval FC Flora vastu kui ka 5. detsembri viimase vooru kodumängus Nõmme Kaljuga. Eelseisva FC Flora mängu eel klubi lisakommentaare ei anna.

Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe: «Oleme viimase viie aasta jooksul viinud ellu olulise peatüki klubi strateegias, arendanud nii klubi organisatoorset võimekust, kui teinud olulise arengu ka esindusmeeskonna näol. Kui Meelis Rooba juhtimisel sai Paidest vaieldamatult parim amatöörvõistkond, siis Slava ülesandeks sai viia Paide Premium liiga tippu. Täna 5 aastat hiljem võime öelda, et see missioon on edukalt ellu viidud.

Oleme selle aja jooksul koos kogenud hulga imelisi hetki, mis on liitnud ja oluliselt kasvatanud ka klubi kogukonda. Samas on peatreeneriamet ka väga nõudlik, ning see läbi loob paratamatult fooni, kus ühel hetkel on järgmiseks käiguks vaja uut värskust. Slava on kogu karjääri mängijana olnud nõudlik ning kompromissitu võitleja ja peatreeneriks nimetamise esimesest päevast peale on ta seda kandnud ka ühes maailma kõige raskemas ametis.

Paide Linnameeskond jääb alatiseks klubiks, kus Slava peatreenerina alustas. Täname südamest Slavat tehtud töö eest ja soovime head minekut nii kaheks viimaseks mänguks, kui ka kogu tema edasiseks karjääriks peatreenerina!»

Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: «Need on olnud minu elus erilised viis aastat. Teekond on olnud raske, konarlik, aga järjepidev ning sihikindel. Olen uhke tehtud töö üle. Vundament, millelt edasi minna on tugev ja lootustandev. Eriline tänu klubi juhtkonnale Veikole, Erkkole, Margusele, Jaanusele ja Gerdile piiramatu usalduse ja toetuse eest. Iga alustav treener vajab aega ja toetust.

Kogu südamest tänan mängijaid, kes aitasid mind sellel teekonnal kasvada. Tänu nendele meestele olen omandanud hindamatuid teadmisi ja, mis kõige olulisem, olen leidnud oma mängufilosoofia ja -stiili millele jään ka edaspidi truuks. Soovin tänada oma kalleid kolleege Riinat, Andreid, Jürist, Erkit ja Anttit kaasarvatud, kelle tohutu panuseta poleks Paide Linnameeskond seal, kus hetkel on. Koos teiega tegime paar viimast hooaega midagi unikaalset, erakordset ja ainulaadset. Mõlemad klubi tippvõistkonnad – nii esindus, kui ka duubel – viia tippu on suurt aplausi väärt ja seetõttu ei saa Paidet võrrelda ühegi Eesti klubiga.

Ja muidugi meie kallid fännid, te olete imelised, lojaalsed ja minu silmis parimad! Suur kummardus ja suur, suur aitäh! Emotsionaalselt on raske klubist ära minna, aga see on vajalik ja õige samm. Iga muutus on uus võimalus. Soovin klubile edaspidiseks edu!»

Zahovaiko lõpetas eduka mängijakarjääri 2016. aastal Paide Linnameeskonna ridades ning võttis seejärel üle Paide peatreeneri tooli Meelis Roobalt. Aasta-aastalt paranes meeskonna lõppkoht liigatabelis – debüüthooaja kuuenda koha järel oli Paide 2018. aastal viies, aasta hiljem neljas ning 2020. aastal FC Flora järel teine. Hõbemedal tähendas ühtlasi klubi ajaloos esmakordselt Eesti Premium liiga esikolmikus lõpetamist.

Zahovaiko saldo enne Premium liiga kaht viimast vooru FC Flora ja Nõmme Kaljuga on 168 mänguga 85 võitu , 31 viiki, 52 kaotust ja 286 punkti.