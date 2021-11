BLOGI JA GALERII ⟩ Eesti korvpallikoondis võitles visalt, kuid jäi kodusaalis Iisraelile alla

Teise neljandiku alguses suutis Eesti kolmeste toel juhtima pääseda, ent positsioonirünnak oli endiselt üsna kipsis. Veerandaja teises pooles olid taas veidi paremad külalised, kuid pikaks pausiks oli nende edu vaid kolm silma.

«See võit on Eesti korvpallile suur saavutus. Meil on palju kutte, kes püüavad Euroopas korvpallis kõrgemale ronida,» ütles Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.

Võidumängus Poola vastu vedasid Iisraeli kogenud tegijad. 33-aastane Gal Mekel ja kaks aastat noorem, samuti Maccabi hingekirja kuuluv Jake Cohen viskasid võrdselt 11 silma. Sama palju skooris ka korvi all müttav Tomer Ginat, tema noppis lisaks 11 lauapalli.

Neljapäeval tegi Iisraeli peatreenerina debüüdi Guy Goodes. «Peamine on võiduga alustada, vahet pole, kas see tuleb ilusa või koleda mänguga. Läheme Eestisse sama sihiga. Nad võitsid Saksamaad, nii et ees ootab raske väljakutse,» sõnas 50-aastane juhendaja enne äralendu Tallinna.