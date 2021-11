Eesti korvpallikoondis keskendub peatama Iisraeli meeskonna rünnakuid

Juhendaja lisas, et vastasvõistkond sarnaneb natuke sinimustvalgete esindustosinaga: «Seal on vanemad kogemustega korvpallurid ja nooremad tulevikutähed.»

Enne kohtumist Saksamaaga õpiti rohkem tundma vastasmängijaid. Nüüd on eestlased näinud üht Iisraeli MM-valikmatši uue peatreeneri Guy Goodesi käe all ja rivaalist omatakse pisut rohkem infot. Ent sama käib kehtib ka Iisraeli vaatenurgast, kodutööd sai teha Saksamaa – Eesti matši analüüsides.

«Iisraeli koondis on keeruline selles mõttes, et iga peatreener eelistab natuke teistsugust mängustiili kui eelkäija. Peame olema kõigeks valmis ja olemegi valmis,» lausus Toijala.

Iisrael täienes kahe euroliiga korvpalluriga

Võrreldes valikturniiri avamatšiga, kus alistati Poola koondis, on Iisrael täiendanud esindustosinat kahe Euroliiga klubi Tel-Avivi Maccabi korvpalluriga. Riigi liiderklubist liitusid meeskonnaga 183 cm pikkune tagamängija John DiBartolomeo ja 208 cm pikkune ääremängija Roman Sorkin.

«Üks on hea viskaja, teine toob lisajõudu korvi alla,» lausus Toijala. «Neil pole olnud Euroliiga mängudes suur roll, aga nad teevad peaaegu igal nädalal kaasa kõrgetasemelises mängus, milleks vajalikud individuaalsed oskused on olemas.»

Vene sõnul annab Euroliiga meeskonnas iga päev trenni tegemine harjumuse ja grammi võrra kõvema taseme: «Küsimus on, kuidas nad meeskonda sulanduvad ja süsteemile pihta saavad, kuid see on nende probleem, mille pärast me ei pea põdema.»

Kaunase Žalgirise ja Gran Canaria meeskonnaga Euroliigas osaledes õppis Vene tundma Iisraeli korvpalli lipulaeva Tel-Avivi Maccabi käekirja.

«Enamasti mängivad Iisraeli meeskonnad lahtist korvpalli, tagamehed ja ääred toimetavad, eesliini mehed otsivad oma kohad üles. Neil on ka eesliinis paar päris okei meest. Üks mängib Prantsusmaa kõrgliigas (Levallois' ääremängija Tomer Ginat, toim), teine Tel-Avivi Maccabis (Jake Cohen, toim). Jõudu küll,» lausus Vene.

Iisraeli korvpallurid ronisid agressiivselt alustanud Poola koondisega heideldes välja 15-punktilisest kaotusseisust ja võitsid 69:61.

«Survet suudavad avaldada mõlemad meeskonnad,» lausus Vene. «Sel juhul oleneb, kes suudab distsipliinist kinni hoida ja lõpuni suruda. Kui keegi laseb väsimusest jala sirgeks, siis kipuvad vead tekkima ja klassivahe tuleb välja.»

Eesti Vabariigi Valitsus otsustas neljapäeval, et koroonaviirusest põhjustatud piirangute ajal lubatakse pühapäevasele mängule kui ülekaaluka ühiskondliku huviga üritusele 3360 pealtvaatajat.

«Islandi vastu mängides oli tuhat, Leedu ja Lätiga kohtudes paar tuhat pealtvaatajat,» lausus Toijala. «Nüüd tuleb rohkem. See annab noorele võistkonnale tuge ja on tähtis. Loodame, et saame kõik koos teha ilusa korvpalliõhtu ja suudame anda endast parima.»

Võidupartiis Saksamaa üle viskas Vene kaks üliolulist korvi lõpuheitluses.

«Võib-olla sain kinnitust, et kõik asjad on endiselt õiged ja oma kohal, tuleb samamoodi edasi panna ja õige mängukoht leida,» ütles Eesti koondise kogenuim korvpallur.