Hooaja parima võistluse teinud Aigro avas MK-sarjas punktiarve

Ruka hüppemägi on üks Aigro lemmikutest ning sealt samast pärineb ka tema karjääri parim tulemus, kui ta tuli aasta tagasi peetud võistlusel 14. kohale.

«Pärast ebaõnnestunud reedest kvalifikatsiooni on hea meel, et punktid on käes. Mentaalselt oli reedene päev väga raske ja tänanegi algas raskelt. Kvalifikatsiooni hüppega ei saa rahule jääda. Õnneks suutsin end koguda ja põhivõistlusel oma hüpped ära teha,» lausus kvalifikatsioonis 116,5 meetriga 47. koha saanud Aigro.