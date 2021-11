Lumetorm lükkas Premier League'i mängu edasi

Otsus mäng edasi lükata tehti 50 minutit enne kohtumise algust. «Kuigi staadionil nähti kõvasti vaeva, et plats lumest puhtaks pühkida, kattus see kümne minutiga uuesti lumevaiba alla,» lausus kohtunik Peter Bankes.

Tottenhami peatreener Antonio Conte sõnas, et on küll mängu edasilükkumise tõttu pettunud, kuid otsus oli õige. «Olime valmis mängima, aga samas olen veendunud, et tehti õige otsus. Sellistes tingimustes mängimine pole jalgpall. Me tahame, et meil oleks lõbus. Antud olukorras olnuks mängijatel suur risk vigastada saada,» sõnas ta.