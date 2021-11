Uus koroonakolle? Ruka MK-etapil võidutsenud suusahüppaja nakatus koroonaviirusega

Kobayashi avalikustas pühapäeval ühismeedia vahendusel, et andis positiivse koroonaproovi. Kusjuures sama viirust põdes ta ka möödunud aasta juunis. Jaapanlane tunnistas, et ta tunneb ennast hästi.

Kobayashi proovis asjas läbi huumoriprisma näha ka positiivset. Ta arvab, et 10 päevaga saab vähemalt õppida paremini tundma Ruka loodust ning avaldas kahetsust, et tema hotellitoas puuduvad saun ja köök.

Võistluste pressiesindaja Andrei Kastša selgitas Venemaa meediale toona, et pärast MK-etappi nakatusid mitmed sportlased koroonaviirusega ja viibivad haiglas. «Nižni Tagili haiglas viibivad koroonaviirusega nakatunud sportlased, kellel on kergemad sümptomid. Mõned suusahüppajad on suunatud ka paremate tingimustega Jekaterinburgi haiglasse,» lausus Kastša, kelle sõnul järgiti võistlust korraldades kõiki kehtivaid reegleid.