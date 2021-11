Portugali kõrgliigaklubis levib koroonaviiruse uus variant

Belenenses kohtus laupäeval tiitliheitluses oleva Lissaboni Benficaga ja sai koroonapuhangu tõttu saata väljakule vaid üheksa mängijat. Nüüd vahendab Reuters, et 13 meeskonna liikmel on tuvastatud uue omikronvariandiga nakatumine.

«Oleme kõik isolatsioonis peale noortetiimi, mis laupäeval ei mänginud. 44 inimest peavad kodus püsima,» tunnistas klubi esindaja esmaspäeval. «Kahel-kolmel mängijal ja kahel-kolmel taustaliikmel on sümptomid, aga mitte midagi liiga tõsist. Ülejäänud on asümptomaatilised. Kõik ootavad kordusteste, kui terviseametnikud need autoriseerivad,» jätkas ta.