KUULSUSTE HALL ⟩ Eesti spordi esimene suur suunamudija

Eesti spordi- ja olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras 36.

Pääs Antwerpeni olümpiale

Seda toredam on tõdeda, et Eesti koondis astus 29 väljavalitu seas Antwerpenis lõpuks ikkagi areenile. Meie välisesindajate toel peetud läbirääkimistel oli rõhutatud nii Eesti sportlaste olulist osakaalu Tsaari-Venemaal kui ka seda, et eestlased lõppenud sõjas võidukatele liitlasvägedele sümpaatiat avaldasid. Ja ilmselt oli aja märk seegi, et loa olümpial osalemiseks pälvisid eestlased vaatamata asjaolule, et tegelikult ju nõuetekohast rahvuslikku olümpiakomiteed siinmail toona veel ei eksisteerinudki.