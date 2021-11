Uuele tasemele tõusnud Eesti kurlingupaar võitis MK-etapi

Finaalis alistasid eestlased Läti esindusvõistkonna, kuhu kuuluvad Ieva Rudzite ja Artis Zentelis, tulemusega 6:4. «Meie jaoks on see oluline võit, sest sama võistkond saab olema meie vastane maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril, kellega võistleme samas alagrupis,» kommenteeris Harri Lill.

Lätis toetas Eesti kurlingu segapaari spordipsühholoog Snezana Stoljarova. «Meie koostöö on sujunud väga edukalt ja tunneme, et ta on meie võistkonnale andnud väga palju abi. Viimase kahe MK-etapi head tulemused on selle väga heaks tõestuseks,» viitas Lill sellele, et novembris tõid nad Poolas toimunud MK-etapilt koju teise koha medali.