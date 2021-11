Eesti koondislane lahkub Raplast: vajan aega iseendale, et tervis korda saada

«Pean kurbusega teatama, et oleme osapoolte kokkuleppel lõpetanud minu ja klubi vahelise lepingu. See otsus on tulnud minu poolt ja üldse mitte kergelt. Üheks suureks põhjuseks on see, et pikalt seganud seljavigastus on mind kõvasti häirinud ning kahjuks läbi selle valu ei suuda ma endast treeningutel, mängudel 100% anda,» lausus Sutt meeskonna pressiteate vahendusel.