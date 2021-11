Robert Veide ja Amanda Rebeca Padar tegid Eesti tantsuspordi ajalugu

Eesti paar tegi ajalugu juba finaalipääsuga. Varasemalt pole Eesti esindajad kunagi medalitantsu jõudnud. «Sportlased on selle hetke nimel 10 aastat töötanud. Treeneril peab olema usku ja sportlasel motivatsiooni, et sellise suurepärase tulemuseni jõuda,» lausus treener Martin Parmas.

4-kordsed Eesti meistrid Robert ja Amanda on oma taset ning kuulumist maailma absoluutsesse tippu tõestanud juba aastast 2017. Robert ja Amanda on tänaseks 2 kordsed MM'i finalistid. Rahvusvaheline läbimurre sai alguse Rumeenias Jun2 (14.-15.a) vanusegrupi MM'l 2017, kus jõuti esmakordselt finaali.

18-aastne Robert Veide ja 16-aastane Amanda Rebeca Padar on koos tantsinud alates 2014. aastast. «Kui nad lastena oma ühist tantsuteed alustasid, hindasin nende potentsiaali ja võtsin treenerina riski hakata tegelema ainult Ladina-Ameerika tantsudega, kuigi Eesti on traditsiooniliselt tuntud just heade standarditantsijate maana. Tippsport on karm ja väikesest Eestist võrdselt konkureerida tugevate tantsuriikidega nagu Venemaa, Rumeenia, Saksamaa ja Moldaavia on väga raske.