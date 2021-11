Jelena Välbe tögas külma peljanud norralasi: see on suusatamine, mitte male

Norra koondises tulid pakasega rajale ainult Therese Johaug ja Heidi Weng. Nemad võtsid naiste konkurentsis 10 km jälitussõidus vastavalt esimese ja kolmanda koha. Meeste koondis aga loobus täielikult võistlemisest.

Välbe, kes norralaste sääraseid käike ka varem näinud, polnud kuigi üllatunud. «See pole esimene kord, kui norralased sedasi käituvad. On ka teada, et norralased ei suuda külmaga hästi võistelda. Järgmisel nädalal Lillehammeris on aga lihtne rada ja ilus ilm. Nõnda saab neid taas võistlemas näha,» lausus Välbe Venemaa meediale.

Kolmekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister Välbe tõi näite ka enda karjäärist ning vihjas, et norralased on liiga pehmed sportlased. «See on normaalen ilm suusatamiseks. -20 kraadi ja tuult polnud. Olen ise -27-ga võistelnud ja toona külmusid mul põsed ja kõrvad ära. Nüüd on aga võimalik kasutada vastavaid teipe, meil oli selleks hanerasv,» tõi Välbe näiteks.