Aasta parimaks jalgpalluriks valiti Lionel Messi, Ronaldo jäi esiviiskust välja

OFFICIAL: The top 10 for the 2021 Men's Ballon d'Or:



🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇱 Robert Lewandowski

🇮🇹 Jorginho

🇫🇷 Karim Benzema

🇫🇷 N'Golo Kanté

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇪🇬 Mohamed Salah

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇫🇷 Kylian Mbappé

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma#BallondOr pic.twitter.com/xqQBp7vpf9