Talendikas kaasmaalane süstis optimismi, et Sébastien Loeb naaseb MM-sarja

Tänavusel hooajal kokkuvõttes kümnenda koha saanud Fourmaux’ tulevik on võrdlemisi kindel, kuigi ametlikult pole tema jätkamist M-Spordi meeskonnaga veel kinnitatud. Samas andis Sébastien Ogier' ja Sébastien Loebi järel järgmiseks Prantsusmaa tulevikutegijaks ristitud 26-aastane rallimees mõista, et tahaks järgmisel aastal Loebile lähedal olla õppimaks, kuidas olla kõige kiirem rallisõitja.

«Ma püüan talle lähedal olla, et saada osa tema kogemustest, kuidas tema ennast autos tunneb ja kuidas olla kõige kiirem,» ütles Fourmaux DirtFishile ning lisas, et ta ei tea, kas Loeb liitub järgmisel aastal M-Spordiga.

Pühapäeval selgus, et Loeb on ametlikult lõpetanud 24 aastat kestnud koostöö kaardilugeja Daniel Elenaga. Siis andis prantslane mõista, et tahab veel sõita mõnel rallil (eeldatavasti MM-sarjas), kuid ei tee seda koos Elenaga. Loebi uus kaardilugeja peaks olema Isabelle Galmiche, vahendab DirtFish. Novembris 50. sünnipäeva tähistanud naine on MM-sarjas navigaatorina startinud kuuel korral, viimati neli aastat tagasi.