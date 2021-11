Eestlase tippu viidud ralliauto jaoks tuleb järgmine hooaeg murranguline

Esmapilgul võiks öelda, et Rally3 auto debüüthooaeg oli läbikukkumine, kuid süvenedes tulemuste taha seda öelda ei saa. Tänavu oli huvi Rally3 autode vastu leige. Üheks põhjuseks väike valik, sest M-Sport Ford on seni vaid ainut tootja, tulevikus peaks turule lisanduma Toyota. Eestlase roolitud ralliauto jaoks tõotab järgmine aasta tulla murranguline.

Viimased 20 aastat on juunioride MM-sarjas sõidetud kaheveolise sõiduvahendiga, kuid nüüd viiakse seal läbi revolutsioon (vt lisalugu). 2013. aasta JWRCs võistelnud ning aasta hiljem Drive Dmack karikasarja võitmisega R5-autoga MM-sarjas kihutada saanud Sander Pärn tervitab, et rahvusvaheline autoliit (FIA) ja autoralli MM-sari (WRC) on sellise muudatuse teinud. «See on väga kihvt ralliauto. Natuke nagu mini R5-auto, tema väiksem vend,» ütles Pärn, kes pole küll ise Rally3 autoga sõitnud, kuid oli oktoobris Saaremaa rallil Franek Veeberi kaardilugejaks, kelle istumise all oli just seesama uue põlvkonna ralliauto.