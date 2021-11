IIHFi uus president: Eesti ei saagi olla naaberriikide tasemel, sest siin pole piisavalt jäähalle

«Kas tõesti räägitakse nii?» uuris Balti turniiri raames Eestit külastanud prantslane. «Sellised laused panevad mulle suure pinge peale. Tegelikult tunnen isegi, et väljastpoolt on mulle suured ootused. Näiteks polnud meil WADA silmis hea maine, nemad on nüüd õnnelikud. Samuti ka kõik need inimesed, kes tahtsid erinevate riikide vahel tasakaalu.»