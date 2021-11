Mäkinen on viimase aasta saanud rallimaailma jälgida kõrvalt ja kuigi Toyota alustas järgmise aasta alustamist juba tema käe all, siis suuresti on ka sellel protsessil ta hoidnud pilku peal kõrvalvaatajana. Kas hübriidmootoritele üleminek on samm õiges suunas?

«Eks ole näha,» alustas Mäkinen. Teame, et tavaliselt on parem võimalikult kiire auto ja see on pealtvaatajatele põnevam. Kõik teavad, et praegused autod on väga kiired ja on päris palju jutte, et uued autod nii tempokad ei ole. Hübriidüksus saab midagi ära teha, aga eks ole näha,» jäi endine tiimijuht ja praegune Toyota mootorispordi nõustaja Rally1-autode osas skeptiliseks.