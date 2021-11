EOK kinnitas uued dopinguvastased reeglid

Dopinguvastaste reeglite uuendamise eesmärk on rakendada dopinguvastaseid reegleid üle maailma ühtsel viisil – nad ei peaks alluma riiklikele nõuetele ja kriminaal- või tsiviilmenetlustes rakendatavatele õigusnormidele.

Koodeksi järgimist Eestis korraldab Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus. WADA ettekirjutusel on EADSE-l vajalik pädevus ja kohustus olla oma otsustes ja tegevuses spordialadest ja valitsusest sõltumatu. See hõlmab piiranguteta keeldu, mille kohaselt ei tohi EADSE otsustesse või tegevusse sekkuda ükski isik, kes on samal ajal kaasatud mis tahes rahvusvahelise alaliidu, rahvusliku spordialaliidu, suurürituse korraldaja, rahvusliku olümpiakomitee, rahvusliku paralümpiakomitee või spordi või dopinguvastase tegevuse eest vastutava valitsusasutuse juhtimisse või tegevusse.