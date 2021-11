Venemaa kustutas Eesti lootused veerandfinaalist

Viimaseks kolmandikuks oli asi suuresti otsustatud ning eestlannad proovisid väravavahita mängida, et väljakut rünnakul laiemaks tõmmata. See tõi ka mõningast edu, sest Kati Kütisaar ja Pärniks suutsid Eesti väravaarvet kasvatada. 3:6 kaotusest see aga Eestit ei päästnud.