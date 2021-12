Endine Soome vormeliäss hüppab 40-aastaselt rallirooli: WRC-tšempionit minust ei saa, aga...

Viimased seitse aastat Jaapani Super GT sarjas võistelnud ning 2016. aastal seal ka hooaja kokkuvõttes tšempioniks kroonitud soomlane tegi otsuse teatavaks ühismeedia vahendusel.

«Kui üks peatükk sulgub, siis teine avaneb. Te ei saa minust nõnda lihtsalt lahti. Minus on mootorispordi kirg jätkuvalt olemas ning lisaks on minus kasvanud kirg ralli vastu,» sõnas 2008. aasta Ungari GP võidumees.

«Nagu osad teist ka teavad, olen ka varem mõningatel rallidel kaasa löönud ehk tegelikult olen kogu aeg olnud asjast huvitatud. WRC tšempionit minust enam ei saa, kuid tahan jätkuvalt areneda ja võistelda. Järgmisel aastal on minu eesmärk sõita mõnes Jaapani sarjas neljarattalisega,» jätkas Kovalainen, kelle sõnul mängis otsuses rolli ka tõsiasi, et rallimaailmas on tunduvalt vähem testi- ja võistluspäevi kui GT sarjas.

«Nii on mul võimalik rohkem aega enda pere ja abikaasaga veeta. See on tähtis aspekt minu otsuse juures,» lausus omal ajal Renault, McLareni, Lotuse ja Caterhami vormeleid tüürinud soomlane.

Portaali E-WRC andmetel on Kovalainen aastate jooksul startinud 19 rallil, millest enamik ongi toimunud Jaapanis. Seal on tema istumise all olnud Toyota GT86 CS-R3. Korra on soomlane ennast proovile pannud ka kodumaal, kui kihutas 2015. aastal Ford Fiesta R5ga Arctic Rallyl, kus tuli kokkuvõttes kuuendaks.