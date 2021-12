Legendaarne Ronaldinho seisab taas silmitsi vanglatrellidega

Nimelt on 2005. aasta maailma parim jalgpallur oma endisele kihlatule Priscilla Coelhole, kellega ta vahemikus 2013-2019 koos elas, juba pikalt võlgu igakuise elatisraha suuruses 16 000 eurot.

Kogusumma maksmistähtaeg on aga 1. detsember ning kui selleks ajaks raha üle ei kanta, võidakse vutitähe varad külmutada ja arestida, lisaks võidakse Ronaldinho kohustustest kõrvale hiilimise eest ka vangimajja saata.

Trellid on brasiillasele sealjuures tuttavad, kuna eelmise aasta märtsis jäi ta Paraguaysse sisenedes vahele valepassi kasutamisega. Esialgu ähvardas vutitähte ja tema agendist venda koguni viieaastane vanglakaristus, kuid lõpuks pöörati see koduarestiks, kust nad veliga 25. augustil, pärast 180 000 euro maksmist, vabanesid,

Väljaanne El Pais kirjutas tänavuse aasta alguses, et pärast vangistusest vabanemist on Ronaldinho teeninud rohkem kui viis miljonit reaali (800 000 eurot), kuid on sellest hoolimata Coelho ees võetud rahaliste kohustuste graafikust maha jäänud. Erinevatel andmetel peaks Ronaldinho varade koguväärtus küündima 80 miljoni euroni.