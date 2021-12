Unitedi uus peatreener võib Ronaldol keelata luksusautodega sõitmise

Nimelt on Manchester Unitedi uuel sildtreeneril Ralf Rangnickil väga selged reeglid, mida ta on siiani igal pool ka rangelt rakendanud. Näiteks Leipzigi Red Bullis lubas juhendaja mängijatel võistkonna treeningkompleksi sõita ainult klubi toetajate autodega ning väljaanne Mirror kirjutab, et sarnane poliitika võidakse nüüd kasutusele võtta ka Unitedis.