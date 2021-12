Endine WRC-täht võib Toyota ridades taas rajale tulla

Paddon sõitis WRC-sarjas viimati 2018. aastal. Kuigi uusmeremaalane on korduvalt proovinud uuesti mõnel etapil WRC-autoga stardis olla, siis erinevatel põhjustel pole see tal seni õnnestunud.

Järgmine õlekõrs võidakse talle ulatada järgmise aasta teisel poolel, kui MM-karussell suundub tema kodumaale Uus-Meremaale. Üks võimalus on, et ta stardib seal Toyotaga.

«Tunnen Haydenit päris hästi, sest võistlesime koos. Ta on alati olnud väga kiire sõitja. Näiteks 2016. aastal võidutses ta Argentinas. Tal on olnud halba õnn võistlustega, millel pidi osalema paar aastat tagasi,» rääkis Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala Uus-Meremaa väljaandele Stuff.

«Kui sa ei võistle, siis sa ei kaota oma oskuseid, aga rutiin kaob. Seda on vaja, et sõita ekstreemsetes tingimustes piiri peal. Mida pikemalt ära oled, seda raskem on tagasi tulla. Kui tahad pärast pikka pausi naasta, siis peavad testid väga hästi minema.