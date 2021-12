LeBron James nakatus koroonaviirusega

TMZ ajakirjanik Michael j. Babcock kirjutas ühismeedias, et James andis eile kolm koroonaproovi, millest kaks olid positiivsed. Ta pidi tegema kolm testi, sest esimene neist oli positiivne ja teine negatiivne. Kolmas tuli samuti tagasi positiivse vastusega ja see tähendab, et vähemalt 10 päeva peab korvpallitäht platsilt eemal olema.

«Minu teada on ta asümptomaatiline, mis on hea märk. Tahame olla kindlad, et ta naasta saaks. Tervis on kõige tähtsam. See on suurem kui korvpall,» vahendas Davise sõnu The New York Times.