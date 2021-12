Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva tabas Valanciunas avapoolajaga kolmeseid seitsmest seitse! Ja see polnud juhus. New Orleans Pelicansis leiba teeniv 213-sentimeetrine pallur oli ka eelneva 22 kohtumise jooksul kaugelt korvivõrke sahistanud ligi 50-protsendiliselt, saates linnu lendu keskmiselt veidi üle kahe korra mängus. Tänavu on leedulane juba sopsanud kaare tagant umbes sama palju kui paaril paremal aastal kogu hooaja peale kokku.