Vihane Tarmo Kink: visake lutsu oma ilusa mänguga

ETV2 jalgpallistuudio juht Aet Süvari tõdes poolajal Kingiga intervjuus, et esimene poolaeg oli Levadia jaoks väga halb, kuid mänguliselt asi nii hull ei paistnud. «Mäng väga kaunis ei ole, kui 0:3 taga oled. Kedagi ei koti see mäng, täna on vaja võita. Ükskõik, mängi ilusti või mängi koledalt. Aga kui 0:3 oled poolajaks taga, siis visake lutsu oma ilusa mänguga,» näitas endine tippmängija oma pahameelt välja.