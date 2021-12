Dubais peetavas male MM-matšis on mängitud viis partiid ja need kõik on lõppenud viigiga. 2013. aastast tiitlit hoidva norralase Magnus Carlseni väljakutsuja on sel korral Venemaa esindaja Jan Nepomnjaštši, kes kevadel võitis pretendentide turniiri. Ta on e-spordi suur austaja, ent male huvides tõmbus mõne aasta eest tol rindel tagasi.